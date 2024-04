Pronostic Atalanta Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta se rassure avant l’OM

Le prochain adversaire de l’OM, qui disputera son match aller de demi-finale de la Ligue Europa la semaine prochaine, se classe actuellement 6e en Serie A. Engagée dans la lutte pour une qualification en Ligue des Champions, l’Atalanta compte un point de retard sur la 5e place désormais qualificative. Cependant, malgré ses ambitions, l’équipe dirigée par Gian Piero Gasperini traverse une période de stagnation, avec seulement 2 victoires lors des 8 derniers matchs, accompagnées de 3 matchs nuls et 3 défaites. Après une victoire impressionnante à Naples (0-3), elle a connu des difficultés contre Cagliari (défaite 2-1) et l’Hellas Vérone (match nul 2-2), avant de rebondir avec une victoire à Monza le week-end dernier (1-2). Cette semaine, l’équipe a brillé à domicile contre la Fiorentina (4-1) avec un nouveau but de son meilleur buteur Scamacca, se qualifiant ainsi pour la finale de la Coupe d’Italie malgré une défaite 1-0 à l’aller. Une 3e finale de Coupe d’Italie atteinte en 6 ans !

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Depuis sa remontée en 2020, Empoli n’a jamais été si proche de retrouver la 2e division italienne. En effet, Empoli, 16e de Serie A à l’orée de cette journée avec seulement trois points d’avance sur la zone de relégation, est toujours en lutte pour assurer sa place dans l’élite la saison prochaine. Les joueurs toscans ont récemment réussi à se donner un peu d’air au classement. Après une période difficile, ils ont remporté deux de leurs trois derniers matchs de championnat, ne subissant qu’une seule défaite. Derrière un revers contre Lecce (1-0), Empoli a réalisé un exploit en battant Naples lors du dernier match (1-0). Ce devrait tout de même être trop juste face à une bouillante équipe de l’Atalanta, qui veut enfin trouver son rythme avant le choc face à l’OM. Chez une équipe de l’Atalanta plus intéressante que le Napoli cette saison et tournée vers l’Europe, il sera dur de faire un résultat.

► Le pari « Victoire Atalanta » est coté à 1,38 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 138€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Scamacca buteur » est coté à 2,23 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 223€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Atalanta – Empoli avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Atalanta Empoli encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !