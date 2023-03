Atalanta Bergame 2-1 Empoli FC

Buts : De Roon (58e) et Høljund (86e) pour l’Atalanta // Ebuehi (44e) pour Empoli

À la recherche de la victoire après une série de trois défaites sur les quatre derniers matchs, l’Atalanta a renoué avec le succès à la maison, ce vendredi. Solide victoire 2-1 des hommes de Gasperini, qui se sont tout de même offert une petite frayeur. Rapidement dans ce match, l’Atalanta décide de prendre le jeu à son compte. En moins de trois minutes, les Bergamasques parviennent à se procurer deux situations chaudes avec ces frappes de Pašalić (1re) puis de De Roon (3e), sans succès. Face à cette ultradomination lombarde (63% de possession pour la Dea à la pause), Empoli recule de plus en plus et se retrouve rapidement dans l’incapacité de ressortir de ces vagues adverses. Oui mais voilà, à l’image de Zapata qui décide de croquer sur une tête (38e), l’Atalanta n’arrive pas à conclure et se fait surprendre. Sur son unique occasion du premier round, Empoli parvient à ouvrir la marque par l’intermédiaire d’Ebuehi, bien aidé par un cafouillage dans la surface (1-0, 44e).

C’est dans le second acte que la bande de Gasperini parvient à inverser la tendance. L’Atalanta repart sur les mêmes standards : multiplication des séquences offensives avec un bloc très haut. Si la défense d’Empoli résiste dans un premier temps, elle finit par craquer à l’heure de jeu. Sur une galette déposée par Ruggeri, Marten de Roon débloque les siens (et au passage son compteur de but cette saison) d’une tête rageuse (1-1, 58e). Reboostée, la Dea monte encore en intensité face à une équipe d’Empoli qui n’a d’autres solutions que de reculer. Et qui d’autre que le jeune crack danois pour donner la victoire à son équipe ? Sur le banc au début du match, Høljund délivre l’Atalanta sur sa première occasion, quelques minutes seulement après son entrée sur le gazon (2-1, 86e).

Mal embarquée, l’Atalanta est finalement parvenue à se reprendre en deuxième période et retrouve la victoire. Une victoire qui permet aux Bergamasques de provisoirement revenir à deux points de la Roma, cinquième. Défaite sans incidence pour Empoli, confortablement installé dans le ventre adipeux de la Serie A.

Atalanta Bergame (3-4-1-2) : Musso – Scalvini (Lookman, 76e), Palomino, Tolói – Ruggeri, Ederson, de Roon, Zappacosta (Maehle, 89e) – Pašalić (Demiral, 89e) – Muriel (Boga, 79e), Zapata (Høljund, 79e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Empoli FC (4-3-1-2) : Perisan – Parisi, Luperto, De Winter, Ebuehi – Fazzini (Bandinelli, 59e), Grassi (Ismaijli, 59e) (Walukiewicz, 79e), Akpa-Akpro (Henderson, 69e) – Baldanzi (Haas, 69e) – Satriano, Caputo. Entraîneur : Paolo Zanetti.

