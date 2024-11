Pronostic Empoli Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Empoli tient tête à l’Udinese

Cette affiche entre Empoli et l’Udinese met aux prises deux formations qui ont lutté l’an passé pour leur maintien. Finalement, le club toscan sera parvenu à assurer sa place en Serie A grâce à un dernier succès à domicile face à la Roma. Bien mieux rentré dans cet exercice, Empoli est actuellement en 10e position et possède surtout 6 points de plus que le 1er relégable. Auteur d’une entame de grande qualité, la formation toscane est restée invaincue jusqu’au 06/10 et un déplacement face à la Lazio. Depuis le début de saison, les hommes de D’Aversa se sont seulement inclinés à 3 reprises face à la Lazio, le Napoli et l’Inter, trois grosses écuries du championnat italien. Face à des adversaires à sa portée, Empoli fait souvent jeu égal. Après avoir battu Côme (1-0) à domicile, le club toscan est allé prendre un point à Lecce (1-1), premier relégable. Pour ce match, D’Aversa compte sur Colombo, Viti, Pezzella ou Pellegri.

En face, l’Udinese avait également obtenu son maintien lors des dernières journées. À l’instar d’Empoli, le club frioulan est parfaitement rentré dans ce nouvel exercice avec 3 victoires et un nul lors des 4 premières journées. Depuis, l’Udinese a perdu de sa superbe mais réussit des coups avec des succès sur Lecce et Cagliari. À l’orée d’affronter Empoli, la bande de Florian Thauvin reste 3 revers consécutifs face à Venise, la Juventus et l’Atalanta Bergame. Calé dans le ventre mou, l’Udinese est 9e avec un point de plus que son adversaire du soir. En déplacement, la formation frioulane n’est pas au mieux avec 4 revers de rang contre la Roma, le Milan, Venise et l’Atalanta. À domicile, Empoli devrait confirmer sa bonne forme en signant au moins le nul face à l’Udinese de Florian Thauvin.

