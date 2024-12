Tigres ouvre la porte à Gignac pour son après-carrière

Comme une évidence.

Et si André-Pierre Gignac intégrait le staff technique des Tigres Monterrey après sa carrière ? Cette question, le club mexicain de l’ancien buteur marseillais se la poserait sérieusement. Selon Fox Sports Mexique, l’avant-centre de 38 ans aurait déjà une place réservée en tant que directeur sportif dans l’organigramme chez l’actuel troisième du championnat mexicain. Ce sujet ne sort pas du chapeau, puisque Gignac en personne avait révélé rêver de ce poste en avril dernier, après avoir claqué un pion face à Necaxa, lors de l’ultime journée du tournoi de clôture de la Liga MX.

« Je veux être au club pour les aider »

« Je veux que les Tigres grandissent chaque jour un peu plus, je veux être au club pour les aider. Ils se débrouillent très bien, mais nous avons besoin de plus. Nous verrons plus tard avec le conseil d’administration, mais l’idée est d’être proche et d’aider autant que possible pour que, dans 10 ans, les Tigres soient aussi proches devienne l’un des plus grands clubs du Mexique, pour que nous soyons au même niveau, avait déclaré l’ancien international français. Nous savons qu’il y a deux clubs forts (América et Chivas) et nous voulons être au même niveau qu’eux. Ces dernières années, nous avons prouvé au Mexique que nous pouvions être une équipe forte. » Arrivé au club en 2015, Gignac, dont le compteur s’élève à 219 buts en 404 matchs avec les Tigres, a déjà remporté 11 trophées.

