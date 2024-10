Le coup franc magnifique d'André-Pierre Gignac avec les Tigres

« Lalalalalala, lalalala, Gignac ! »

Les supporters mexicains des Tigres ont une nouvelle fois eu l’occasion, ce samedi soir, de reprendre le fameux titre « Hey Jude » des Beatles adapté à leur sauce pour encenser André-Pierre Gignac. Et pour cause, le buteur français s’est encore illustré avec un petit bijou dont il a le secret pour offrir la victoire à son équipe face à Puebla (1-0). À une bonne trentaine de mètres du but adverse (au moins), l’ancien Marseillais a déclenché un missile sur un coup franc et laissé le gardien adverse bien trop loin du cuir pour faire quoi que ce soit. La vidéo est ci-dessous, et c’est à consommer sans modération.

TENÍA QUE SER ÉL😤🇫🇷 👀🐯Ojito afición felina, que aquí les traemos el CAÑONAZO con el que Gignac abrió el marcador. ¡Qué GOLAZO! 💥 https://t.co/R8iAV7xGxq pic.twitter.com/WeP4GwgE0j — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 5, 2024

Il s’agit du 185è pion de Dédé Gignac dans son aventure mexicaine. Plus que quatre à planter, et il sera dans le top 10 des buteurs de l’histoire de Liga MX !

