L’Inter trace son chemin de champion contre Empoli

Inter 2-0 Empoli

Buts : Dimarco (5e) et A. Sánchez (81e) pour les Nerazzurri

Quatorze points d’avance à huit journées du terme.

C’est le confortable matelas que possède l’Inter après son succès à la maison contre Empoli (2-0) ce lundi soir en clôture de la 30e journée de Serie A. Les Nerazzurri ont fait la différence en tout début (une superbe volée fouettée de Federico Dimarco à la 5e) et toute fin de match (Alexis Sánchez à la 81e) pour enregistrer, logiquement, leur 25e succès de la saison, et afficher 79 points au compteur. C’était déjà le cas avant, ça l’est désormais encore plus : le colocataire, l’AC Milan (2e avec 65 points), aura du mal à revenir. Et les hommes de Simone Inzaghi, qui mettent 27 points dans la vue de la Roma, 5e, sont déjà assurés de figurer en Ligue des champions la saison prochaine.

Ça n’est pas en Italie que l’on verra du suspense, cette année.