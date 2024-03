Les médias espagnols ouvrent l’œil, et le bon.

Il fallait bien zoomer pour constater le craquage d’Antoine Griezmann ce mercredi soir, lors du huitième de finale retour entre l’Atlético et l’Inter (2-2 score cumulé, 3-2 après TAB). Cela n’a pas empêché la chaîne espagnole Movistar d’attraper le Français en flag’ après le penalty manqué par Alexis Sánchez. « C’est une couille molle le Chilien, c’est une couille molle ! » (si on s’en tient à la traduction du site de référence reverso, « Es un cagón el chileno, es un cagón ! » en VO), s’est exclamé Grizou après l’échec de l’ancien Marseillais face à Jan Oblak.

Griezmann saying "Es un cagón el chileno" (the Chilean shits himself) to Alexis Sanchez when his penalty got saved 😭😭😭pic.twitter.com/b6tKOLC873 — Saturnion :) (@saturnion13) March 13, 2024

En zone mixte, Antoine Griezmann a confessé sa nervosité lors de cette confrontation indécise : « J’étais nerveux. La dernière fois, c’était la finale de la Coupe du monde, et nous avons perdu. Mais j’ai fait confiance à mes coéquipiers et, en plus, nous avons un gardien incroyable qui remporte enfin les tirs au but. » Sa raillerie est mal passée au Chili : ne supportant pas de voir l’idole de la Roja ainsi humiliée, ses fans sont allés noyer les commentaires Instagram du joueur de l’Altético de recettes de cuisine.

Se filtró un video de Antoine Griezmann gritando después de que Alexis fallara el penal: “Es un Chileno cagón”, y ahora su Instagram se llenó de recetas de cocinas y buenos deseos. Chile, un país… pic.twitter.com/8QDt8Ckh8J — Diego🥷 (@DiegoConstanzo) March 14, 2024

Vous savez désormais où vous rendre pour apprendre à cuisiner de délicieuses Porotos con riendas.

