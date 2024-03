Saúl Ñíguez : « C’est un moment de merde pour moi »

Save my Saul.

Opposé à l’Inter Milan en huitième de finale de Ligue des champions, l’Atlético de Madrid s’est imposé lors d’une nouvelle séance de tirs aux buts (2-1, 3-2 TAB). Si l’avis général à Madrid tend plutôt à la satisfaction, certains Madrilènes ne partagent pas ce sentiment. Saúl Ñíguez notamment, entré en jeu à la 106e à la place d’Antoine Griezmann a envoyé son tir au but droit dans la cuisse de Yann Sommer.

Sinceramente es difícil para mi escribir en estos momentos, pero igual que escribo en las buenas hay que hacerlo en las malas. Es un momento de mierda para mi a nivel deportivo, y soy consciente… — Saúl Ñiguez (@saulniguez) March 13, 2024

Malgré la qualification obtenue, l’Espagnol a tenu à exprimer son avis sur ses performances récentes sur X. « Honnêtement, c’est difficile pour moi d’écrire en ce moment, mais tout comme j’écris dans les bons moments, je dois écrire dans les mauvais moments. C’est un moment de merde pour moi sur le plan sportif, et j’en suis conscient… J’accepte toutes les critiques, non seulement pour le penalty d’aujourd’hui, mais aussi pour mon état actuel. Je ne sais pas exactement ce que j’ai, mais la seule chose qu’ils m’ont apprise, c’est de continuer à travailler contre vents et marées, jusqu’à ce que je parvienne à retourner la situation. Merci d’avoir été là contre vents et marées », a écrit le milieu de terrain.

C’est bien aussi les réseaux sociaux, quand on y met de l’honnêteté.

