Alexis Sánchez retourne dans un de ses anciens clubs

La short-list de Pablo Longoria se réduit.

Sollicité cet été par les dirigeants marseillais pour un éventuel retour à l’OM, Alexis Sánchez ne reviendra pas en France. Et pour cause, il s’apprête à faire son come-back dans un autre ancien club à lui, l’Udinese. Le Chilien, qui y avait évolué entre 2006 et 2011, a paraphé un contrat de deux ans au sein de la formation qui l’avait révélé aux yeux de l’Europe fin des années 2000. « L’Udinese et le Frioul sont la patrie d’Alexis qui, au cours de toutes ces années, a maintenu des liens étroits avec le club et toute la région, et le club souhaitait vivement son retour pour mettre à la disposition de l’entraîneur Runjaic un champion absolu qui représente une source de fierté pour tous les fans de l’Udinese », s’est gargarisé le club italien ce samedi après-midi dans un communiqué.

Et toujours avec le numéro 7, évidemment.

