Plusieurs blessés dans une embuscade tendue par les ultras de l’Udinese à ceux de Venise

Pas vraiment le supportérisme qu’on aime.

Dans la foulée de la victoire de l’Udinese contre Venise ce samedi (3-2), une cinquantaine d’ultras locaux ont tendu une embuscade aux supporters visiteurs, qui rentraient chez eux. Ces derniers ont en effet bloqué le train régional à bord duquel ils se trouvaient grâce à des fumigènes et, descendant sur les voies, ont jeté des pierres dessus et provoqué une bataille rangée entre fans des deux camps. Selon l’agence AGI, six personnes ont été blessées, dont deux transportées à l’hôpital, et onze arrêtées.

Un match aller déjà très tendu

La rencontre entre les deux équipes avait été classée à risque après des incidents, déjà, entre supporters des deux camps lors du match aller fin octobre, où des supporters de l’Udinese avaient été agressés près de la gare de Venise. Pendant la rencontre de ce samedi, des ultras de Venise avaient déployé une banderole moquant leurs rivaux pour cette agression.

Pas un camp pour rattraper l’autre.

Côme règle son compte à l’Udinese