Naples ne trouve pas la faille contre l’Udinese

Napoli 1-1 Udinese

Buts : McTominay (37e) pour Naples // Ekkelenkamp (40e) pour Udine

Des frappes de loin, des pétards dans tous les sens et plein de corners, voilà comment résumer ce Naples-Udinese.

Les locaux n’ont plus perdu depuis début décembre en Serie A, Antonio Conte a été élu entraîneur du mois de janvier, et on sait pourquoi : son équipe est chiante, difficile à manier, et souvent ultra décisive. Mais ce dimanche soir, Naples a eu bien du mal à dominer l’Udinese (1-1). À une semaine de jouer la Lazio, leurs dernier tombeur, les Sudistes conservent quatre points d’avance sur l’Inter, qui a un match en moins, en tête du championnat.

Scott en stock

Dans un match très rugueux et accroché, Scott McTominay a montré qu’avoir galéré à Manchester peut servir. Le chanteur de Flower of Scotland a marqué son sixième but de la saison en Serie A après être monté très très haut sur le corner de Matteo Politano, qui avait joliment enroulé une frappe plus tôt (1-0, 37e). Sans pression, le milieu a marqué du pied droit, du pied gauche, et de la tête cette saison.

🚨🇮🇹 GOAL | Napoli 1-1 Udinese | Ekkelenkamp EKKELENKAMP HAS EQUALIZED FOR UDINESE !!!!!!!!pic.twitter.com/3eRx8vTlT4 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 9, 2025

La frappe ultra flottante de Jurgen Ekkelenkamp, sosie capillaire de Flotov, auteur de son premier but en Serie A, remettait les deux équipes à égalité (1-1, 40e), avant que la deuxième mi-temps ne se transforme en gros duel survitaminé. Romelu Lukaku, en pivot, ne cadrait pas sa frappe (70e). L’Udinese, aux forts accents de Ligue 1 (Hassane Kamara, Oumar Solet, Arthur Atta et Florian Thauvin étaient titulaires), parvenait à museler les jambes de David Neres. Après la Juve, l’Inter et la Roma, Udine est la quatrième équipe à parvenir à faire douter ce Napoli. Le scalp aurait pu être là après un caviar de Florian Thauvin, magnifique ce soir. Giovanni Di Lorenzo a remporté de justesse son duel face à Lorenzo Lucca, nouvel international italien. Les hommes de Kosta Runjaić sont dixièmes ce dimanche soir.

Bien mieux que leur 15e place de la saison dernière.

Naples (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo (cap.), Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi – Anguissa (Raspadori, 72e), Lobotka (Gilmour, 81e), McTominay – Politano (Ngonge, 72e), Lukaku (Simeone, 72e), Neres (Okafor, 87e). Entraîneur : Antonio Conte.

Udinese (4-4-2) : Sava – Kristensen, Bijol, Solet, Kamara – Atta, Karlström, Lovric (Payero, 71e), Ekkelenkamp (Zarraga,86e) – Thauvin (cap.), Lucca. Entraîneur : Kosta Runjaić.

