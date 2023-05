Le Napoli est champion d’Italie !

Udinese 1-1 Naples

Buts : Lovrić (13e) pour les Friulani // Osimhen (52e) pour les Partenopei

« Un point c’est tout. Un point c’est toi. J’t’aime comme ça. » Ce point, c’est celui du nul obtenu par le Napoli sur la pelouse de l’Udinese ce jeudi soir (1-1). Un tout petit point qui vient enfin permettre à Spalletti et sa bande de ramener dans le sud de l’Italie un troisième Scudetto, 33 ans après le dernier. Alors, peu de chances de voir ce son de Zazie résonner en Campanie, mais il devrait bien être plusieurs milliers de Napolitains à pousser la chansonnette ce jeudi soir, et notamment les 60 000 présents dans le Stadio Maradona, à plus de 800 bornes d’Udine.

Les seuls Bianconeri à gêner Naples cette saison

Conscients de devoir conclure une affaire qui traîne depuis désormais trop longtemps, les Napolitains tentent d’emballer cette partie d’entrée. Une mission rendue compliquée par le peu d’inspiration qui les habite depuis un gros mois. Ainsi, Di Lorenzo et compagnie patinent rapidement face à des Frioulans bien en place. Le capitaine du Napoli est d’ailleurs l’un des rares à venir titiller Silvestri d’un coup de casque un peu trop mou (5e). Osimhen lui emboîte le pas, mais fait à son tour briller le portier italien d’un premier coup de tête (23e) avant de frôler le montant sur un deuxième (32e) au grand désarroi du bouillonnant Stadio Maradona, plein comme un œuf pour suivre ce match à distance. Une arène que se charge de refroidir Lovrić en même temps qu’il fait exploser les quelque 30 000 spectateurs du Stadio Friuli. Subtilement servi en plein cœur de la surface par Udogie, le Slovène prend le temps de contrôler, puis nettoie la lucarne de Meret du droit (1-0, 13e). Le milieu de l’Udinese refait parler sa patte droite un bon quart d’heure plus tard, de loin. Le gardien du Napoli détourne (30e), mais ce sont bien les Azzurri qui doivent courir après le score à la pause.

Super Victor

Après un court passage aux stands, les hommes de Sottil reprennent leur tambouille, assaisonnée d’une bonne dose d’agressivité et saupoudré de transitions rapides. Une recette payante lors des 45 premières minutes, mais qui finit par montrer ses limites face à l’insistance des Napolitains. Kvaratskhelia profite d’un ballon qui traîne à la suite d’un corner pour déclencher à l’entrée de la surface. Silvestri repousse une première fois sans se méfier d’Osimhen, plus prompt que la défense, qui expédie la gonfle au fond en bon renard des surfaces (1-1, 53e). Complètement libérés, et soulagés, par ce pion, les Partenopei continuent ensuite d’appuyer sur l’accélérateur et prennent définitivement le contrôle de cette rencontre. Zieliński profite même d’un caviar d’Elmas pour envoyer une reprise du droit que Silvestri repousse (70e). Conscientes que ce point leur suffit, les ouailles de Spalletti, tout en gardant un œil sur le chrono, passent les quinze dernières minutes à se passer tranquillement le cuir. Et c’est bien ce nul, obtenu sans le panache de leur saison, qui envoie le Napoli, et toute une région au paradis ce soir. Mais la manière importe-t-elle vraiment quand on a attendu 33 ans ?

Udinese (3-5-1-1) : Silvestri – Becao, Bijol, Perez – Ehizizue (Ebosele, 82e), Samardžić (Thauvin, 82e), Walace, Lovrić (Arslan, 78e), Udogie (Zeegelaar, 74e) – Pereyra – Nestorovski. Entraîneur : Andrea Sottil.

Napoli (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera – Anguissa, Lobotka, Ndombele (Zieliński, 64e) – Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia (Lozano, 86e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Revivez le sacre du Napoli sur la pelouse de l'Udinese !