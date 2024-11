Pronostic Inter Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Inter sur sa lancée face à Leipzig

Depuis quelques saisons, l’Inter est devenu la référence en Italie. En effet, le club nerazzurri a mis fin à l’hégémonie de la Juventus et a été la formation la plus régulière avec deux scudettos à son tableau d’honneur sur les 3 dernières années. Les Lombards se sont également hissés en finale de la Ligue des Champions, battu par Man City. Champion l’an passé, l’Inter défend son titre face à une concurrence accrue puisque 5 formations sont séparées par un seul point en tête de la Serie A. Actuellement, la bande à Inzaghi est troisième avec ce point de retard sur le Napoli. Le week-end dernier, le coach italien avait aligné une équipe remaniée qui s’est largement imposée sur la pelouse du Hellas Vérone avec un doublé de Thuram et une réalisation de Correa. L’Argentin n’était plus en odeur de sainteté mais a brillé lors de ce match avec 1 but et 2 passes décisives. Sur la scène européenne, l’Inter a confirmé ses bonnes dispositions avec un nul à l’Etihad face à City (0-0) avant des victoires logiques contre les Young boys de Berne et l’Etoile Rouge Belgrade, mais aussi dans l’affiche face aux Gunners. En effet, lors de la dernière journée, les Intéristes ont confirmé leurs bonnes dispositions en dominant Arsenal (1-0) pour grimper à la 5e place du classement. Déterminé à consolider sa place parmi les qualifiées directement pour les 8es de finale, l’Inter devrait être sérieux pour la réception de Leipzig.

En face, Leipzig fait désormais partie des meilleures équipes allemandes, et est présent chaque année en Europe. En revanche, sur cette campagne de C1, les hommes de Marco Rose sont décevants puisqu’ils n’ont toujours pas remporté le moindre match ou décroché le moindre point. 32e, le club allemand fait partie actuellement des éliminés. Sur son parcours, Leipzig a été battu par l’Atlético Madrid (2-1), la Juventus (2-3), Liverpool (0-1) et sur la pelouse du Celtic (3-1). Sur le plan national, la bande à Marco Rose avait été pendant plusieurs semaines le plus sérieux rival du Bayern mais a perdu de nombreux points lors des dernières journées avec des revers en déplacement contre Dortmund ou Hoffenheim pour un nul à domicile contre Gladbach’. L’absence de Xavi Simons explique en partie cette baisse de régime. Toutefois, le club allemand garde fière allure avec les Sesko, Openda ou Baumgartner. Dans son Giuseppe Meazza, l’Inter devrait faire le taf face à Leipzig pour consolider sa place dans le Top 8, avec a priori un Lautaro Martinez titulaire (5 buts en Serie A et 1 en C1).

