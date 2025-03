Une stat record en Ligue des champions pour l’Inter

On en parler, de cette Inter ?

Pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’Inter s’est offert une belle bouffée d’air frais en s’imposant 2-0 sur la pelouse du Feyenoord. Une avance confortable avant de recevoir les Néerlandais à la maison mardi prochain. Les Nerazzurri, qui avaient terminé tranquillement quatrièmes de la phase de ligue, continuent d’afficher un visage européen très mature. En Serie A, l’Inter a retrouvé son trône de leader malgré des performances un peu moins dominatrices et moins flamboyantes sur le terrain.

Cependant, la bande de Simone Inzaghi gagne désormais avec la tête, forte de l’expérience accumulée, notamment avec la finale de C1 en 2023. C’est aujourd’hui une équipe plus pragmatique, qui sait faire tourner son effectif sans jamais perdre le fil. La clé de cette Inter version 2024-2025 ? Sa défense. Encore un clean sheet ce mercredi à Rotterdam, un de plus pour un club qui n’a encaissé qu’un seul but en neuf matchs européens cette saison. Évidemment un record pour le club.

Gazzetta : Le bunker de l'#Inter, qui a encaissé un seul but en 9 matchs joués. Personne ne fait mieux en C1 🔐 pic.twitter.com/tchkmBDrTk — GuillaumeMP (@Guillaumemp) March 6, 2025

Bastoni, le game changer

En première ligne de cette forteresse : Alessandro Bastoni. À 25 ans, le défenseur italien est devenu une référence à son poste. La plupart du temps aligné dans une défense à cinq, en tant que central gauche aux côtés d’Acerbi, Pavard ou De Vrij, Bastoni brille également par sa qualité de passe : avec quatre passes décisives, il est tout simplement le deuxième meilleur passeur du club.

Mercredi en Ligue des champions, il a même dépanné sur le flanc gauche en l’absence de Di Marco. Et Simone Inzaghi ne s’y est pas trompé en louant les qualités de son joueur en conférence de presse d’après-match : « Il s’est mis au service de l’équipe, il a fait preuve d’une grande disponibilité et a démontré qu’il était un joueur de classe mondiale », relaye la Gazette Dello Sport.

Luis Campos devrait faire ses courses à l’Inter.

