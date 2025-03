Luis Enrique avoue avoir « menti »

« Je vous ai menti, bien sûr que je pense à Liverpool ! »

Même si tout le monde le savait, Luis Enrique l’a avoué : en conférence de presse et après la victoire de son Paris Saint-Germain contre Rennes, l’entraîneur a plus ou moins confessé que le huitième de finale retour face aux Anglais était plus important que le match de Ligue 1 contre les Bretons. « J’ai toujours pensé à Liverpool depuis le tirage au sort, a indiqué l’Espagnol. Il nous faut évaluer le temps de jeu de tous, il y a beaucoup de théories sur le temps de jeu idéal avant un match comme celui qui nous attend. »

De son côté, Arne Slot a également connu le succès ce samedi devant Southampton et est lui aussi revenu sur le choc qui attend ses hommes. « Quand je regarde le match contre le PSG, nous devons monter d’un cran en terme d’intensité, a ainsi assuré le coach des Reds, face à la presse. Mais si je compare avec le match d’aujourd’hui, nous devons monter de trois, quatre, cinq, six, sept crans si nous voulons avoir une chance de nous qualifier pour le tour suivant ! »

Toujours plus…

Liverpool - PSG : prends ta place pour notre soirée spéciale !