Jürgen Klopp scandalisé par la sanction de Paulo Fonseca

Il n’est plus assis sur un banc, mais son avis compte encore.

Ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp fait souvent entendre sa voix sur les actualités du football. Alors forcément, celui qui était connu pour son caractère volcanique au bord des terrains a tenu à dire ce qu’il pensait de la lourde sanction infligée à Paulo Fonseca après l’excès de colère du coach de Lyon envers un arbitre.

« J’ai vu que Paulo Fonseca a été suspendu neuf mois, mais les images m’ont fait pensé à moi avec un arbitre !, a ainsi déclaré l’ex-technicien, lors d’une cérémonie caritative en Afrique du Sud. Laissez-moi vous dire une chose : entre pas de carton rouge et neuf mois de suspension, c’est totalement exagéré et je suis très heureux de ne plus me retrouver dans ce genre de situation. »

Effectivement, il y a un air de ressemblance…

<iframe loading="lazy" title="La grosse colère de Jürgen Klopp" frameborder="0" width="500" height="281" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x14vuuw&" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; web-share"></iframe>

