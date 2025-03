Carlo Ancelotti se penche sur les difficultés de Kylian Mbappé

Il peut mieux faire en étant plus régulier, évidemment.

Mais Kylian Mbappé a le soutien total de son entraîneur, Carlo Ancelotti. Interrogé au sujet de son attaquant, l’Italien ne s’est pas débiné en conférence de presse. « De manière globale, il se débrouille très bien et nous sommes très satisfaits de lui », a ainsi commencé le coach.

Et le technicien du Real Madrid de poursuivre : « Nous sommes conscients, et lui-même est conscient qu’il n’est pas toujours à son meilleur niveau. Mais au cours d’une saison aussi exigeante, l’inconstance est une chose plutôt normale. Surtout pour un joueur avec de telles qualités, ces joueurs-là ont davantage de hauts et de bas que les autres. »

Sachant que parfois, il n’y a même pas besoin de lui pour gagner…

