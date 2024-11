Le beau message de Diego Simeone pour Antoine Griezmann

Que de l’amour.

C’est peu dire que depuis 2014, Antoine Griezmann et Diego Simeone ont construit une véritable relation de confiance réciproque du côté de l’Atlético de Madrid. À la veille du déplacement des Colchoneros à Paris, le technicien argentin a tenu à en rajouter une couche, au cas où. « Pour lui, je ne ressens que de la gratitude et je le remercie. Il avait 23 ans quand il est arrivé chez nous, et nous avons grandi ensemble, a-t-il salué en conférence de presse. Il a fait des choses magnifiques, avec sa sélection, il vient de passer le cap des 400 matches avec nous, et c’est donc moi qui l’ai mis 400 fois sur la feuille de match. Je n’ai donc que de l’admiration pour son travail, sa façon d’interpréter le foot et sa manière de vivre, comme on l’a vu avec sa sortie de la sélection, pleine de classe. Nous allons profiter de lui pour le temps qui reste. Et si un jour il devait partir, nous l’accompagnerions avec beaucoup d’affection. »

Un PSG (enfin) d’attaque ?

Un Antoine Griezmann qui ne sera jamais venu renforcer l’attaque du PSG, malgré l’intérêt prononcé à plusieurs reprises du club de la capitale. Pour autant, Simeone craint la force de frappe offensive des champions de France. « Les Parisiens ont beaucoup d’options différentes et changent beaucoup de positions. Le PSG propose un football qui ressemble à celui de Luis Enrique partout où il est passé, estime-t-il. Je ne l’imagine pas jouer différemment et je n’imagine pas le match être différent de ce qu’on a vu jusque-là. On va essayer de prendre trois points importants contre une équipe pleine de jeunes joueurs et de qualité technique. »

Nous aussi on t’aime, Antoine.

En direct : Bologne-Monaco (0-0)