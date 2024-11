La masse salariale des Girondins de Bordeaux continue d’être encadrée par la DNCG

Bordeaux au bord de l’eau, mais pas totalement encore.

Andy Carroll et Cédric Yambéré ne coûtent pas si cher. Comme le relate France Bleu Gironde, les dirigeants bordelais sont passés devant la DNCG fédérale ce mardi, et échappent à deux choses : la rétrogradation à titre conservatoire et des points de pénalité. Comme en août, la DNCG a décidé de maintenir l’encadrement de la masse salariale des Girondins jusqu’à la fin de la saison.

Passage devant le tribunal de commerce fin janvier

Les Bordelais restent surveillés par le tribunal de commerce depuis leur placement en redressement judiciaire, en juillet dernier. Ils passeront fin janvier devant ce même tribunal. Gérard Lopez devra d’ici là trouver la somme d’un million d’euros et des garanties pour éponger les dettes du club.

Andy Carroll fêtera ça dimanche, face aux Herbiers en Coupe de France.

