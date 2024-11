Bordeaux marque l’un des buts du week-end

On applaudit s’il vous plaît.

Alors que Bordeaux était malmené par Saint-Malo, leader du groupe B de National 2, Soufiane Bahassa a pris ses responsabilités en claquant un magnifique but. À la suite d’une récupération au milieu de terrain, l’attaquant bordelais ne s’est pas posé de question en lâchant un lob de 35 mètres à la 49e minute.

😱 OHHHHH QUEL BUT DE SOUFIANE BAHASSA ! C'EST LE BUT DU WEEK-END !!! Le ballon lobé à 40 mètres ! INCROYABLE ! LES GIRONDINS ÉGALISENT !#FCGB #Girondins @girondins @tv7_sudouest pic.twitter.com/gWUPoXgWPm — Free FOOT (@FreeFoot) November 23, 2024

Cette inspiration géniale a évité aux Marine et Blanc de signer une deuxième défaite de la saison, face à des Malouins toujours invaincus. Avec ce point du nul, les hommes de Bruno Irles reviennent provisoirement à la hauteur des Herbiers et de Blois et ne sont plus qu’à quatre longueurs du dauphin, Saint-Pryvé-Saint-Hilaire.

Qui a dit que le National 2 était ennuyant ?

