L’image de la soirée : Marcus Thuram agrippe les parties intimes de son adversaire

Si le tirage des boules aura bien lieu ce vendredi, Marcus Thuram s’est chauffé la main dès mercredi.

Alors qu’on jouait la 100e minute en prolongation du huitième de finale retour entre l’Atlético et l’Inter, Stefan Savić était au marquage sur Marcus Thuram. Peut-être un peu trop. Le ballon est alors en touche, et à plusieurs mètres du duo. Pour éloigner son adversaire, l’international français n’a pas trouvé meilleure solution que lui saisir les bourses à pleine pogne… Savić s’est écroulé mais l’arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak, n’a pas sanctionné l’Interiste. Savić s’en remettra assez rapidement et verra lui les quarts de finale de la Ligue des champions. Marcus Thuram, qui revenait tout juste de blessure, a au moins eu le mérite de se faire remarquer autrement que par sa frappe dans les nuages.

On a quand même le droit de trouver, qu’en matière de coup de boule(s), celui de Zidane avait plus de panache que ce petit geste mesquin.

