Tirage au sort des quarts de finale de la C1 : où et quand ?

Ça promet d’être brûlant.

Les huit quart-de-finalistes de la Ligue des champions sont connus, et le moins qu’on puisse dire, c’est que les surprises ne sont pas légion. Si le Borussia Dortmund n’était pas vraiment attendu à ce stade de la compétition, les sept autres équipes font partie des favoris pour la victoire finale à Wembley. Dans ce casting, seuls l’Atlético et Arsenal n’ont jamais été affrontés par le Paris Saint-Germain, en phase à élimination directe de Ligue des champions. Mieux : le dernier représentant français dans la compétition n’a jamais eu le loisir de croiser le fer avec les Colchoneros sur la scène européenne.

Le tirage au sort aura lieu ce vendredi 15 mars à midi, heure française, alors que les premières confrontations commenceront les 9 et 10 avril. La cérémonie se déroulera à Nyon en Suisse et sera diffusée en direct sur Canal+, beIN Sports et RMC Sport.

Sûrement un des derniers tirages avec les bonnes vieilles boules…

Luis Enrique : « Le PSG n'est pas une ONG »