Pronostic Atlético FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético de Madrid enfonce le Séville FC

Dominé lors des 2 dernières saisons par le Real Madrid et le FC Barcelone, l’Atlético veut se mêler à la course au titre. Lors de l’intersaison, la formation madrilène n’a pas réalisé de folies, mais a opéré quelques ajustements en attirant Azpilicueta ou Soyuncu. Pour lancer leur saison, les Colchoneros ont fait le job face à Grenade (3-1) avec un superbe but de l’ancien Lyonnais Memphis Depay. Ensuite, sur le terrain d’un Betis toujours compétitif, les Matelassiers nous ont sorti leur habituelle prestation version Simeone en plantant le bus (0-0). En revanche, le week-end dernier, l’Atlético a pris feu sur le terrain du Rayo Vallecano (0-7) pour signer la plus large victoire de son histoire en déplacement en Liga. Lors de cette rencontre, les canonniers madrilènes (Griezmann, Depay, Morata ou Correa) se sont fait plaisir en inscrivant au moins un but. Sur cette lancée, la formation dirigée par Simeone veut prendre le dessus sur le Séville FC.

Arrivé en cours de saison dernière, Mendilibar avait été pour beaucoup dans le redressement des Andalous. Mal partis, les Sévillans ont finalement décroché leur maintien et ont brillé dans leur compétition préférée, la Ligue Europa. En effet, le Séville FC s’est de nouveau imposé sur la scène européenne en C3, en finale face à la Roma de Mourinho. En proie à des difficultés financières, la formation sévillane s’est montrée discrète sur le marché des transferts, ce qui pourrait expliquer son début de saison difficile. En effet, le club andalou vient d’enregistrer 3 défaites de rang en Liga face à de modestes adversaires, le FC Valence, Alaves et Gérone. De plus, le Séville FC s’est incliné face à Manchester City lors de la Supercoupe d’Europe. Dans son Wanda Metropolitano, l’Atlético de Madrid devrait prendre le dessus sur une équipe du Séville FC dans le dur.

