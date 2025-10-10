L’arbitre anglais Anthony Taylor parle de son traumatisme à la suite de la finale de Ligue Europa 2023

D’habitude, ça se passe mieux pour les Anglais qui vont à Budapest.

L’arbitre de Premier League Anthony Taylor a dénoncé la culture de « l’attente de la perfection » qui pèse sur les officiels, expliquant que sa famille ne se rend plus à ses matchs en raison des insultes et des menaces qu’il subit. Dans une interview accordée à BBC Sport, l’Anglais est revenu pour la première fois sur l’incident qui l’a opposé à des supporters de la Roma, après la finale de la Ligue Europa en 2023, ainsi que sur la pression constante liée à l’arbitrage assisté par la vidéo (VAR).

« On vit dans une illusion »

Pris à partie par José Mourinho puis insulté par des fans romains à l’aéroport de Budapest, après la finale perdue par la Roma face à Séville, Anthony Taylor décrit cette soirée comme « la pire situation d’abus » de sa carrière. « Non seulement parce que je voyageais avec mes proches, mais aussi parce que cela montre l’impact du comportement des gens sur autrui. Même dans un match comme celui-là, il n’y a pourtant eu aucune erreur majeure », replace le sifflet anglais. Interrogé sur la responsabilité de Mourinho dans l’attitude des supporters, il admet : « Oui. Si on est honnête, oui, sa réaction les a influencés. »

Anthony Taylor estime également que l’introduction de la VAR a accentué des attentes irréalistes vis-à-vis des arbitres. « On vit dans une illusion. Ceux qui pensaient que la vidéo allait créer une “utopie” du football se trompaient complètement. » Selon lui, le football moderne pousse à une quête de perfection impossible. « On attend des arbitres qu’ils prennent toujours la bonne décision, mais la perfection n’existe pas. Une semaine, on dit que la VAR intervient trop. La suivante, on s’indigne qu’elle ne soit pas intervenue. Il faut redevenir logique et se rappeler à quoi sert vraiment la technologie. »

Tout ça alors que le vrai souci de la Roma, c’est de savoir transformer un tir au but.

