Bagarres entre supporters avant la finale de C3, deux hospitalisations

Des heurts entre supporters ont éclaté à Budapest, non loin du stade Ferenc-Puskás, où se dispute ce mercredi soir la finale de la Ligue Europa entre le Séville FC à l’AS Roma : trois personnes ont été blessées dont « un Espagnol et un Suédois » qui « ont été conduits à l’hôpital pour des soins supplémentaires », ont indiqué les forces de l’ordre, précisant que des « poursuites ont été engagées pour hooliganisme » et que « sept Polonais ont été arrêtés ». Oui, des Polonais.

Des faces-à-faces étaient attendus, notamment entre les supporters sévillans et ceux du club du Śląsk Wrocław, situé en Pologne à 500 kilomètres de la capitale hongroise : en 2013, les deux équipes s’étaient affrontées en barrage de C3 et des violences avaient eu lieu entre aficionados des deux camps.

Dix ans plus tard….

Suivez en direct la finale de la Ligue Europa ! (0-0)