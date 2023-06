Anthony Taylor et sa famille agressés à l'aéroport après la finale de C3

Heureux, José Mourinho ?

Agacés par l’arbitrage d’Anthony Taylor lors de la finale de Ligue Europa, les supporters de la Roma ont décidé de suivre les idées du Special One, bien remonté contre les décisions de l’Anglais, en allant jusqu’à user de la violence. Au moment de quitter la Hongrie, à l’aéroport de Budapest, l’arbitre anglais et sa famille ont été agressés par des tifosi romains. Sur la vidéo, on peut voir une chaise et de l’eau lancées – accompagnées d’insultes et de coups échangés entre plusieurs protagonistes – au niveau de la porte d’embarquement. La police a dû intervenir.

Grazie papà di avermi fatto laziale ! pic.twitter.com/8YGcUdyKi7 — momo (@momo50SSL) June 1, 2023

Des poursuites pénales ont été engagées contre un des hommes impliqué dans la bagarre. Le PGMOL (l’organisme responsable de l’arbitrage dans le football professionnel anglais) a réagi à cet incident : « Nous sommes consternés par les insultes injustifiées et odieuses adressées à Anthony et à sa famille alors qu’il tentait de rentrer chez lui […]. Nous continuerons à apporter tout notre soutien à Anthony et à sa famille. »

S’il avait eu ses cartons, c’était rouge direct.

