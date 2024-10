Monaco bute sur l’Étoile rouge de Belgrade en Youth League

AT le Mardi 22 Octobre à 17:42 Article modifié le Mardi 22 Octobre à 17:42

L’exploit contre Barcelone semble bien loin.

Pour leur troisième match dans la compétition, les jeunes de la Principauté ont obtenu un nul frustrant contre l’Etoile rouge de Belgrade (1-1). Dominateur dès l’entame, les Serbes ouvrent logiquement la marque grâce à une tête d’Uros Sremčević (8e). Mais les Monégasques réagissent vite et égalisent trois minutes plus tard par Joan Tincres (11e). Lancé en profondeur, l’attaquant rouge et blanc envoie une sacoche du gauche à l’entrée de la surface.

Troisième but de la saison en @UEFAYouthLeague pour le jeune Joan Tincres 👏🔝 L'attaquant #MadeInLaDiagonale a égalisé ce mardi après-midi face au @crvenazvezdafk (1-1) ⚔️ pic.twitter.com/7QpkwAKliG — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 22, 2024

Malheureusement, les Rouge et Blanc ne parviennent pas à faire sauter le verrou serbe une seconde fois. Pourtant, les occasions franches n’ont pas manqué. En seconde période, ce même Tincres loupe deux face-à-face avec le portier adverse. « Quand on joue contre une équipe organisée en bloc, il faut jouer simple, vite et avoir un bon tempo, a réagi l’entraîneur Djimi Traoré au micro du club. C’est ce qui nous a manqué. »

Oui, oui, Djimi Traoré l’illustre vainqueur de la Ligue des champions 2005.

