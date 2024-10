Arsenal songerait à agrandir l’Emirates Stadium

Dream bigger.

De retour au top sous les ordres de Mikel Arteta, Arsenal espère continuer à se développer dans les mois à venir. Cela passera par un premier titre en Premier League depuis 2004, à n’en pas douter. Et aussi, peut-être, par un agrandissement de l’Emirates Stadium. Ce mardi, le Times indique que le club londonien réfléchirait à agrandir et moderniser son stade. Pour rappel, inauguré en 2006, celui-ci peut aujourd’hui accueillir 60 000 personnes.

Une manière de répondre à l’ennemi juré Tottenham qui, en 2019, a inauguré un nouvel écrin flambant neuf à la pointe ? Ou plus simplement une tendance européenne ? En Espagne, ces derniers mois, le Real Madrid et le FC Barcelone ont entrepris ou entreprennent de grands travaux pour agrandir et moderniser leurs enceintes. Les Gunners pourraient donc suivre.

Pour une ambiance de feu, on repassera.

