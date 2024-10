Le retour en grande pompe de Gavi avec le Barça

Un retour triomphal.

348 jours après une grave blessure au genou, Gavi a regoûté au terrain avec le Barça, dimanche, lors de la large victoire face au FC Séville. L’Espagnol de 18 ans a reçu une belle surprise lors de son entrée en jeu : le brassard de capitaine que lui a gentiment offert Pedri, et une standing ovation du public barcelonais. Il n’aura joué que dix petites minutes mais il aurait difficilement pu espérer mieux pour son grand retour.

« Je rêvais de ce moment depuis de nombreux mois. Je suis très reconnaissant. Je me suis senti très chanceux. Lorsque tous les fans et les coéquipiers vous aiment, vous vous sentez très chanceux , a-t-il savouré en conférence de presse. Regarder son équipe de l’extérieur, à chaque match, c’est très difficile. Il faut profiter de chaque instant et apprécier les choses. C’est quelque chose que j’ai appris et je me sens très chanceux d’être ici aujourd’hui. Lorsque tous les fans et tous les coéquipiers vous aiment et vous apprécient, vous vous sentez très chanceux. »

Hansi Flick, le coach barcelonais, a lui aussi savouré l’instant. « Je suis très heureux pour Gavi. Son retour m’a donné la chair de poule. C’était important pour lui et pour l’équipe qu’il revienne. »

Oh Gavi, si tu savais, qu’est ce que tu, nous as manqué.

