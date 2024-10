Pronostic Arsenal Shakhtar : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Arsenal retrouve sa solidité face au Shakhtar

Bien rentré dans sa saison, Arsenal vient tout juste de connaitre son premier faux-pas en s’inclinant à Bournemouth (2-0), dans un match marqué par l’expulsion de William Saliba. Le défenseur français sera en revanche opérationnel en C1 mais manquera le choc face à Liverpool. A la suite de ce revers, les Gunners se retrouvent en 3e position avec 4 points de retard sur les Reds. En Europe, les hommes d’Arteta peuvent remercier David Raya auteur d’une double parade exceptionnelle à Bergame (0-0) sur un penalty de Retegui. Ensuite, dans leur Emirates, les Gunners ont fait le job face au Paris Saint-Germain (2-0) grâce à Havertz et Saka. Pour cette rencontre face au Shakhtar, Arteta sera privé de Martin Odegaard, de Timber, Tomiyasu tandis que Saka est incertain.

En face, le Shakhtar Donetsk a remporté le championnat ukrainien la saison dernière. Qualifié pour cette Ligue des champions, le club ukrainien a tout d’abord signé un nul à Bologne (0-0) avant de subir la loi du dernier vainqueur de l’Europa League, l’Atalanta Bergame, venue s’imposer nettement (0-3). Sur la scène nationale, le club de Donestk vient de remporter ses 2 derniers matchs face à Cherkasy (5-1) et contre le Kolos Kovalivka (0-1). Ces succès permettent au Shakhtar de ne pas se faire détacher par le Dynamo Kiev, qui a pris les commandes avec 6 points d’avance. Pour tenter de réaliser l’exploit à Londres, le coach croate Pusic compte sur son milieu Sudakov et ses Brésiliens Newerton ou Eguinaldo. Intraitable à domicile (5 victoires et 1 nulà, Arsenal devrait retrouver sa solidité lors de la venue du Shakhtar. Le pari « plus de 2,5 buts et les 2 équipes ne marquent pas » signifie qu’Arsenal gagnera avec 3 buts d’écart au moins.

