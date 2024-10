Martin Ødegaard à trois poiiiiiints ! BANG BANG !

Arrivé à Arsenal cet été, Mikel Merino a dû s’adapter à un nouvel environnement après six années à San Sebastian. Si l’Espagnol avait déjà pu se familiariser avec la vie anglaise lors de son passage à Newcastle en 2017-2018, une chose l’a particulièrement déstabilisé en arrivant chez les Gunners : la taille de ses coéquipiers. « Dans mon ancien club, j’étais l’un des plus grands. Maintenant je regarde autour de moi et tout le monde est plus grand que moi, a-t-il lancé en conférence de presse. Nous ressemblons à une équipe de basket ! »

Le milieu de terrain de 1,89 m est désormais regardé de haut par Kai Havertz, William Saliba ou encore Gabriel dans un effectif où la moitié des joueurs mesurent au moins 1,85 m. « Le football a changé et le physique a un rôle clé, nous devons être l’équipe la plus complète possible, complète Merino. Tu as besoin de l’aspect physique, de l’aspect technique, de l’aspect tactique, il faut une équipe totale pour réaliser de grandes choses. »

En revanche, pour gagner des titres, c’est pas la taille qui compte.

