La Nouvelle-Calédonie à un match de la Coupe du monde

La Nouvelle-Calédonie est à un match d’un exploit majuscule.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les hommes de Johann Sidaner ont dompté Tahiti (3-0) en demi-finales des qualifications pour la Coupe du monde 2026, zone Océanie. Un match d’abord cadenassé sous une chaleur étouffante avant que Georges Gope-Fenepej, 35 ans, ne surgisse pour libérer les siens au retour des vestiaires (50e). L’ancien Amiénois s’est même offert un doublé (75e), avant que Lues Waya, entré en fin de match, ne plante le dernier clou (90e+1).

Cap sur la Nouvelle-Zélande

Reste maintenant l’ogre néo-zélandais lundi (7h, heure française). Large vainqueur des Fidji (7-0), le pays des kiwis semble intouchable. Mais Sidaner, sélectionneur des Cagous depuis 2022, connaît les qualités de ses joueurs et a même déjà gagné un titre avec ces hommes. Ce technicien français de 42 ans, passé par le centre de formation du FC Nantes pendant plus de dix ans, a découvert un football calédonien brut, mais bourré de talent. « Le sens du collectif, la créativité, l’intelligence… Les Calédoniens réunissent tout ce qu’on peut rêver du portrait-robot du joueur de football », confiait-il au magazine de la FIFA en 2024.

Le défi est immense, mais Sidaner et sa bande ont déjà prouvé qu’ils savaient renverser des montagnes. L’espoir de faire tomber la Nouvelle-Zélande sur 90 minutes et à la maison pour offrir à la Nouvelle-Calédonie une première Coupe du monde historique existe. Et en cas d’échec, il leur restera tout de même une dernière chance avec les barrages intercontinentaux.

152e sélection d’après la FIFA ? Tu ne leur parles pas de classement à eux.

