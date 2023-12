La Nouvelle-Calédonie glane les Jeux du Pacifique

Champagne !

La Nouvelle-Calédonie a remporté la médaille d’or des Jeux du Pacifique ce samedi au stade d’Honiara en dominant les Îles Salomon en finale (2-2, 7-6 aux TAB). Alors qu’ils ont mené les débats à deux reprises grâce à des buts de Lues Waya et de Shene Welepane, les hommes de Johann Sidaner, ancien formateur du FC Nantes, nommé à la tête de la sélection il y a moins de deux mois, ont triomphé des hôtes de la compétition aux tirs au but.

🥇Congratulations to New Caledonia, who have won gold in the men's football at the Pacific Games after a dramatic penalty shoot-out victory over hosts Solomon Islands!

🇫🇷🇳🇨

Photo Credit: Pacific Games News Service pic.twitter.com/nZK5xm89MA

— OFC Oceania Football (@OFCfootball) December 2, 2023