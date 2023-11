Le Brésil écrase un record contre la Nouvelle-Calédonie au Mondial U17

Autant de tirs que le nombre de points marqués par Kobe Bryant contre les Raptors.

Après s’être fait rouler dessus samedi contre l’Angleterre (10-0), les U17 de la Nouvelle-Calédonie n’avaient pas grand chose à espérer de ce deuxième match de phase de groupes de la Coupe du monde U17 face au Brésil. Défaits par l’Iran (3-2) en ouverture du tournoi, les Brésiliens n’ont cette fois-ci pas fait dans le détail en écrasant leur adversaire du jour 9 à 0. La Seleção a étalé toute sa palette offensive face à un faible adversaire et le score aurait pu être encore plus lourd. Les jeunes Brésiliens ont en effet frappé 81 fois au but durant le match, soit presque deux fois plus que le précédent record établi en 2013 par la Côte d’Ivoire face à la Nouvelle-Zélande (42 tirs).

81 – O Brasil finalizou 81 vezes contra a Nova Caledônia, o maior registro de chutes de uma equipe em uma partida do Mundial Sub-17 desde, pelo menos, 2013. A maior marca anterior era de 42 arremates da Costa do Marfim diante da Nova Zelândia em outubro de 2013. Incrível. pic.twitter.com/AMVHtYLUTv — OptaJoao (@OptaJoao) November 14, 2023

Et dans ces moments là, qui entend-on dire que la Nouvelle-Calédonie, c’est la France ?

