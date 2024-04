Robinho continue de jouer au foot… en prison

Des nouvelles de Robinho.

Condamné en janvier 2022 à neuf ans de prison en Italie pour un viol collectif et incarcéré depuis le mois de mars 2024 au Brésil, l’ancien footballeur occuperait une cellule de huit mètres carrés avec un codétenu selon The Sun. Et toujours d’après le média, l’ex de Manchester City et du Real Madrid toucherait encore le ballon.

En effet, il serait autorisé à taper la sphère pendant les activités physiques. Celui qui a d’abord été isolé pendant une dizaine de jours et qui serait soumis à des tests psychologiques très réguliers ne privilégierait pas de traitement de faveur, puisque sa « chambre » ne disposerait de rien de plus que le strict nécessaire (lit, toilettes et lavabo).

À chaque jour suffit sa peine.