Jürgen Klopp en veut aux diffuseurs pour les calendriers trop chargés

En conférence de presse avant le match entre Liverpool et Tottenham ce dimanche, Jürgen Klopp a poussé un coup de gueule contre les diffuseurs du football anglais et les calendriers imposés aux clubs. Alors que son équipe apparaît éreintée en cette fin de saison, l’Allemand aimerait réduire le nombre de rencontres. « La défaite d’Aston Villa hier soir signifie qu’il n’y aura peut-être pas d’équipe anglaise en finale européenne. On devrait se poser la question des cadences pour les joueurs, a lâché le futur ex-entraineur des Reds. La Premier League est la meilleure ligue au monde, mais les joueurs ont disputé trop de matchs. »

L’ancien du BvB s’est ensuite emporté contre les diffuseurs, qui sont pour lui la principale source du problème : « Je parlais avec des gens de TNT Sports –une chaîne que je ne regardais plus jamais– et ils m’ont dit qu’ils nous payaient pour jouer au foot. Mais je ne le vois pas comme ça. C’est le foot qui les paie, a affirmé Klopp. Il faut que les diffuseurs redeviennent des partenaires du football et qu’il arrêtent de le presser comme un citron. Qu’ils osent faire enchaîner le jeudi, le dimanche, le mercredi et le samedi à 12h30, c’est un crime. En fait, je m’attendais à ce qu’Amnesty International aille les voir. » Et le boss des Reds de conclure : « Les gens peuvent survivre sans matchs de temps en temps. »

"I was waiting for Amnesty International to go to them" 😬

Liverpool boss Jurgen Klopp says the fixture scheduling is "a crime" 👇 pic.twitter.com/jS22y2eCuj

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 3, 2024