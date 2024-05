On connaît le nom du remplaçant de Will Still à Reims

Brest, Marseille et Rennes : les trois derniers matchs des Rémois s’annoncent compliqués.

Will Still est parti, et le Stade de Reims doit maintenant préparer la suite. Après le départ de l’entraîneur belgo-britannique annoncé ce jeudi, le club champenois a choisi Samba Diawara pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison. L’ancien adjoint de Still l’a confirmé à l’AFP ce vendredi. Adjoint à Reims depuis 2022, l’ex-international malien a exercé la fonction d’entraîneur principal en 2014, dans le club belge de Tubize (D2 belge). Passé par divers bancs belges comme ceux de Charleroi ou d’Anderlecht, l’ancien défenseur aura pour mission de redresser un Stade de Reims en roue libre en Ligue 1. Les coéquipiers de Yunis Abdelhamid n’ont plus gagné depuis cinq rencontres et ont été fessés par la lanterne rouge clermontoise (4-1) la semaine passée.

Samba Diawara va connaître à 46 ans son premier match comme entraîneur principal dès ce vendredi : les Champenois reçoivent l’US Boulogne (N2) en amical.