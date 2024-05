Florent Duparchy contraint de prendre sa retraite à la suite de commotions cérébrales

Foutues commotions.

Les rêves de Florent Duparchy ont volé en éclat. Le gardien de but de 23 ans, qui prenait encore place dans les cages de la réserve de Reims il y a un an, a annoncé ce jeudi sur Instagram qu’il était contraint de prendre sa retraite. Son contrat avec le club arrive à son terme le 30 juin prochain. Victime de commotions cérébrales en 2022 et 2023, le jeune portier souffre depuis de séquelles qui l’empêchent d’exercer son métier de sportif. « Après de nombreux mois de rééducation, mon état de santé stagne, a expliqué le gardien dans un texte. C’est pourquoi la médecine du travail, sur avis des spécialistes, m’a récemment déclaré inapte au poste de gardien de but. Je ne pourrais très probablement plus remettre les gants. »

Duparchy s’était retrouvé dans une situation peu enviable en début de saison : alors qu’il était censé rejoindre Guingamp l’été dernier, les Bretons l’avaient finalement recalé après la réapparition de maux de tête lors des premiers entraînements. Pendant plusieurs mois, il n’avait plus été payé par aucun des deux clubs, ceux-ci se renvoyant la balle concernant leur engagement vis-à-vis du joueur, avant que la commission juridique de la LFP ne vienne confirmer la responsabilité de Reims. En septembre 2023, le portier avait saisi le Stade de Reims en justice, estimant avoir été mal pris en charge médicalement. Une nouvelle plainte avec constitution de partie civile avait aussi été déposée en début d’année. « Mon rêve d’évoluer dans ce milieu professionnel est aujourd’hui réduit à néant à peine à 23 ans, a détaillé le jeune homme sur Instagram. Les risques de commotions cérébrales sont parfois trop banalisés, alors que les séquelles, elles, sont réelles. Je ne souhaite pas que d’autres footballeurs subissent le même sort que moi. »

En espérant que le milieu du football n’oublie pas son cas.