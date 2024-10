Marcus Thuram fait gagner l'Inter, le Feyenoord Rotterdam fait perdre le Benfica Lisbonne

Petites surprises, ce mercredi soir.

Dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions, le Benfica Lisbonne s’est incliné à domicile contre le Feyenoord Rotterdam après pourtant deux victoires de rang. La faute, notamment, à deux réalisations inscrites en première période par Ayase Ueda (centre d’Igor Paixão) puis Antoni Milambo (exploit personnel) et à une partition portugaise très décevante avant la pause. Les locaux ont montré davantage de choses dans le second acte et ont d’ailleurs réduit le score par Kerem Aktürkoglu au rebond, lequel a ensuite raté l’égalisation de peu. Insuffisant pour revenir à hauteur de leurs adversaires, donc, d’autant que Milambo s’est offert un doublé dans le temps additionnel.

Vive les victoires à l’extérieur !

Autre succès à l’extérieur : celui du Dinamo Zagreb, qui s’est imposé à Salzbourg grâce à un but de Sandro Kulenovic au bout d’un joli mouvement collectif en début de seconde mi-temps et un autre de Bruno Petkovic en contre-attaque en fin de partie. Même si la punition n’est pas aussi sévère que contre Brest, les Autrichiens ont vu Alexander Schlager se faire expulser suite à une sortie foirée et ne comptent toujours aucun point. De son côté, l’Inter a fait respecter la logique sur la pelouse des Young Boys Berne. Mais les Italiens ont dû attendre la 93e minute pour faire la différence, Marcus Thuram profitant d’un centre parfait de Federico Dimarco pour libérer les siens. Auparavant, Marko Arnautovic avait loupé un penalty et les Suisses s’étaient surtout montrés supérieurs.

Ça fait beaucoup de mauvais résultats à domicile, tout ça !

Young Boys Berne 0-1 Inter

But : Thuram (90e+3)

Benfica Lisbonne 1-3 Feyenoord Rotterdam

Buts : Aktürkoglu (66e) pour le Benfica Lisbonne // Ueda (12e) et Milambo (33e et 90e+2) pour le Feyenoord Rotterdam

Salzbourg 0-2 Dinamo Zagreb

Buts : Kulenovic (49e) et Petkovic (89e)

