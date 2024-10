Pronostic Young Boys Berne Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Inter Milan en toute logique face aux Young Boys de Berne

Les Young Boys de Berne ont facilement remporté le titre national l’an passé mais dans ce début d’exercice, la formation helvète souffre et se trouve en 10e position avec seulement 2 points de plus que le dernier. Le bilan des hommes de Magnin est décevant avec seulement 2 succès obtenus en 10 journées, pour 5 défaites. Obligés de passer par les barrages de cette C1, les Young Boys de Berne ont réalisé une très bonne prestation pour sortir Galatasaray. En revanche, les Suisses ont souffert lors des premières journées de la phase de Ligue de Ligue des champions en étant surclassé par Aston Villa (0-3) et sur la pelouse du FC Barcelone (5-0). Au pied du mur, les YBB seraient mal embarqués en cas de nouveau revers.

En face, l’Inter fut tout proche de remporter la Ligue des champions il y a 2 saisons, seulement battu par Manchester City en finale. La saison passée, la formation nerazzurri a remporté le Scudetto mais a connu une désillusion européenne en se faisant sortir dès les 8es de finale de la Ligue des champions, battu par l’Atlético. Pour lancer cette compétition, la bande de Simeone a signé une très belle prestation en résistant à Manchester City (0-0) à l’Etihad. Ensuite, les Italiens ont affiché leur supériorité lors de la réception de l’Étoile rouge Belgrade (4-0). En Serie A, les hommes d’Inzaghi se sont repris depuis leur défaite dans le derby en s’imposant successivement face à l’Udinese, le Torino et contre l’AS Roma. Face à la Louve, l’Inter s’en est remise à son capitaine Lautaro Martinez, devenu le meilleur buteur étranger de l’histoire du club. Sur une bonne dynamique, l’Inter devrait faire valoir sa supériorité sur la pelouse des Young Boys de Berne.

