Quiz : Quels sont les 30 meilleurs buteurs de l’Inter en Ligue des champions ?

Pour son troisième match de Ligue des champions cette saison, l’Inter se déplace chez les Young Boys (20h45) avec l’ambition de rester invaincue en Europe cette saison. Mais d’ailleurs, saurez-vous retrouver les 30 meilleurs buteurs nerazzurri en C1 depuis 1992 ? On va voir ça !

Vous avez 100% de réussite : Vous êtes Javier Zanetti.

Vous avez entre 75% et 99% de réussite : C’est déjà très fort, mais oui, même le crackito d’Arnhem était dans cette liste.

Vous avez entre 50% et 74% : Bravo de connaître sur le bout des doigts l’Inter de Mourinho et d’avoir cramé PES6. Mais il y a eu un avant et un après, hein.

Vous avez entre 25% et 49% : Vous êtes né en 2005 et vous avez commencé à regarder le foot à partir de la Coupe du monde 2018. Vous avez du taf à rattraper !

Vous avez moins de 25% : Vous regardez les résumés de la Ligue des champions de temps en temps le jeudi matin, au bureau, et vous avez tapé une armée de noms dont certains n’ont jamais joué pour l’Inter. On vous voit.

Vous n’avez aucune bonne réponse : Vous êtes tifoso de l’AC Milan et surtout dans le déni.

