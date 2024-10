Pronostic Auxerre Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims accroche un résultat à Auxerre

L’AJ Auxerre, vainqueur du championnat de Ligue 2 la saison passée, vise le maintien. Dans une élite devenue très compétitive, la formation auxerroise ambitionne le maintien. Bien parti, l’AJA avait pris le dessus sur Nice lors de la première journée. La suite fut plus douloureuse avec 4 revers consécutifs face à notamment 3 adversaires directs pour le maintien à savoir Nantes, Le Havre et Montpellier, et plus logiquement contre Monaco qui joue les premiers rôles. Souvent entreprenants dans leur Abbé-Deschamps, les Bourguignons s’étaient repris contre Brest (3-0), mais les partenaires de Perrin n’ont pas su surfer sur cette euphorie en subissant une nouvelle contre-performance à Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint-Étienne (3-1). Absent dans le Forez, le capitaine Jubal est espéré pour la réception de Reims. De plus, la recrue canadienne Bair a ouvert son compteur buts face aux verts et pourrait enchaîner devant lors de cette rencontre face à Reims.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Stade de Reims s’est installé depuis plusieurs années comme une équipe de milieu de tableau visant la première moitié du classement. Cet été, les dirigeants champenois ont confié la responsabilité de l’équipe à Luka Elsner, qui avait permis au Havre de retrouver la Ligue 1 et également de se maintenir. Le technicien slovène a connu une première compliquée avec un revers à domicile face à Lille. Depuis cette défaite, les Champenois ont parfaitement redressé la barre en restant invaincu et en remportant 4 rencontres face à Rennes, Nantes, Angers et Montpellier. Entretemps, les Rémois avaient également signé des nuls face à 2 grosses écuries, Marseille et le PSG. Solide formation, Reims peut compter sur un effectif talentueux avec les Japonais Ito et Nakamura (4 buts déjà pour ce dernier), mais aussi Teuma, Diakité, Daramy ou Munetsi. Invaincu depuis 6 journées, Reims semble en mesure d’accrocher au moins un point en Bourgogne face à Auxerre.

► Le pari « Victoire Reims ou match nul » est coté à 1,43 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 243€ (143€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,65 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 265€ (165€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Reims » est coté à 2,50 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 350€ (250€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Nakamura ou Bair buteur » est coté à 2,05 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 305€ (205€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Auxerre – Reims

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Auxerre – Reims sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Auxerre – Reims avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Auxerre Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

L’Association nationale des supporters saisit la justice contre les interdictions de déplacement