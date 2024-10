Un record d’invincibilité pour Manchester City

Un de plus.

Bien que Pep Genesio lui ait volé la vedette, mercredi, en venant à bout du deuxième géant de Madrid en l’espace de trois semaines, Pep Guardiola a lui aussi passé une bonne soirée. Larges vainqueurs du Sparta Prague (5-0) en Ligue des champions, les Citizens sont montés sur le podium de la compétition et ont surtout battu un record impressionnant : la plus grande série d’invincibilité réalisée en C1.

26 – Manchester City have set a new record for unbeaten games in the history of the European Cup/UEFA Champions League, going 26 without defeat (W18 D8) and breaking the record set by rivals Manchester United between 2007 and 2009 (a run of 25). Mastermind. pic.twitter.com/bEs0G9qyhf

— OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2024