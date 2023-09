Reims : Un joueur attaque le club suite à des commotions mal prises en charges

En pleine Coupe du monde de rugby, c’est dans l’air.

À 23 ans, Florent Duparchy ne postule pas à concurrencer Yehvann Diouf dans les buts du Stade de Reims puisque le club estimerait « qu’il ne fait plus partie de l’effectif » alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Le gardien a même décidé de porter plainte contre le Stade pour « mise en danger de la vie d’autrui », après deux commotions cérébrales qu’il estime avoir été mal prises en charge. Il est le premier footballeur à saisir la justice française pour un tel cas, quelques mois après le rugbyman Alexandre Lapandry qui s’est, lui, retourné contre Clermont.

Survenus en août 2022 et mars 2023, les deux chocs (sur un coup de genou dans la mâchoire, puis un ballon en pleine face) lui laissent encore plusieurs séquelles. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il explique sa rencontre avec Jean-François Chermann, neurologue spécialiste de la commotion « Il m’a fait passer un premier test, qui n’était pas bon, puis a commencé à me poser des questions et chacune de mes réponses cochait une case en faveur d’une commotion. Quand je lui ai parlé de mon accident, de la perte de connaissance de plusieurs minutes, du trou noir de quarante-huit heures, des nausées, des maux de tête, j’ai vu sur sa tête que c’était sérieux. »

Le transfert de Florent Duparchy vers l’En Avant Guingamp, cet été, a été empêché pour raison médicale. Depuis, le club armoricain et le Stade de Reims se sont longtemps « renvoyé la balle », selon le principal intéressé, avant qu’il ne rentre de lui-même auprès de ses proches dans la région lyonnaise. « Je m’occupe seul de me faire soigner. Heureusement, un ancien kiné de Lyon m’a aidé à avoir des rendez-vous rapidement chez des spécialistes, sinon je n’aurais même pas débuté les soins. Je n’ai aucune nouvelle de Reims […] Plus personne ne me soigne, plus personne ne me paie, je suis à l’abandon », déplore-t-il.

De quoi prévenir Samuel Umtiti.

