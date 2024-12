Quel entraîneur pour remplacer Michel Barnier à Matignon ?

→ Raymond Domenech

Michel Barnier a tenu 90 jours comme adjoint d’Emmanuel Macron. Raymond Domenech a tenu 47 jours sur le banc du FC Nantes. C’était entre janvier et février 2021 pour un bilan que tout le monde a effacé de sa mémoire. Le sourcil haut et fier, l’occasion est donc belle pour l’ancien sélectionneur de Bleus. En doublant son temps passé à La Beaujoire et, surtout, en prouvant que l’odeur du sang ne l’effraie toujours pas. Il faudra simplement se méfier des sorties de route.

→ Pascal Dupraz

Dans son (court) discours tenu ce jeudi soir, Emmanuel Macron a parfois pris des allures d’entraîneur d’un quinzième de Ligue 1 en pleine causerie avant de défier Reims. Entre poncifs et tirades alambiquées, le président a perdu son auditoire. Mais pas de panique. Pour se rapprocher des Gaulois réfractaires, Macron peut confier la mission Matignon à un véritable homme du peuple : Pascal Dupraz. Jamais avare en formules, l’ex du TFC pourra débarquer sur TF1 avec le soundtrack de Gladiator en fond et faire pleurer dans les chaumières en causant inflation. Accompagné de Yann Bodiger, si possible.

Match qui fait suite au fameux discours de Pascal Dupraz.pic.twitter.com/b1sggcKtEg — MoreZanFootball (@MoreZanFootball) May 14, 2021

→ Laurent Blanc

On le surnomme « Le Président » pour son charisme et sa prestance. Alors oui, en entrant à Matignon, il perdra peut-être un rang, mais il sera certainement plus légitime que n’importe quel autre bonhomme en costume. Seuls inconvénients : quand on a refusé Valence ou la Roma, il va falloir assumer la présence de Bruno Retailleau ou de claquer une bise sur la calvitie de Macron. D’un autre côté, quand on a géré Zlatan Ibrahimović, Samir Nasri ou Karim Benzema, on sait y faire niveau melon.

→ Rigobert Song

« Quand tu sais que tu es en danger, tu n’es plus en danger ! C’est quand tu ne sais pas que tu es en danger, que tu es en danger. C’est de cela qu’il s’agit. » Pour faire avaler la pilule d’une hausse de l’électricité ou d’une baisse du pouvoir d’achat, mieux vaut sortir les violons. Dans ce contexte, Rigobert Song semble donc le mieux armé pour accomplir la tâche. On le sait, le grand Rigo n’est pas Français, mais dans l’univers macronien, ces déclarations à peine subtiles offrent un accès direct au ministère. Casquette vissée sur les locks, le Lion sera cependant plus à l’aise que sous les griffes de Samuel Eto’o. La France s’appellera désormais « Le Continent ».

« Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C’est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C’est de ça qu'il s'agit. » Rigobert Song, sélectionneur du Cameroun. 🦁🇨🇲 pic.twitter.com/DKV5YtPoU9 — AllezLesLions (@AllezLesLions) March 29, 2022

→ Rudi Garcia

Homme de pouvoir, bonsoir. De Dijon à Cristiano Ronaldo, Rudi Garcia pourra dire qu’il a gravi les marches du succès. Quand on lui a présenté le plan d’accès à Matignon impossible donc de refuser. Parce que c’est son projet. Surtout, impossible de ne pas retenir sa candidature après l’avoir vu briller de mille feux en entretien d’embauche. Bon, spoiler : il ne restera qu’un an dans sa nouvelle fonction avant de laisser sa place à Franck Passi et d’aller tenter sa chance de l’autre côté des Pyrénées. Prends ça, Manolo Valls.

Ils auraient également été crédibles : Hervé Renard pour le body privilege, Corinne Diacre qui réussirait à être moins aimée que son président, Rolland Courbis qui serait arrivé en caisse noire, Ghislain Printant car c’est Ghislain Printant, Pancho Abardonado pour la traduction, Habib Beye, le sosie de Jean-Luc Mélenchon du Real Madrid, Pavel Nedvěd pour faire concurrence à la Première dame.

