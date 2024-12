Devinez qui n'a pas le droit d'aller à Geoffroy-Guichard ?

À ce rythme-là, autant supprimer les parcages dans les stades.

Questionné et débattu depuis plusieurs jours, le déplacement des supporters de l’Olympique de Marseille à Saint-Étienne, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 ce dimanche (20h45), a été purement et simplement interdit. L’arrêté ministériel, frappé du sceau de Bruno Retailleau et publié ce vendredi matin au Journal officiel, invoque notamment la persistance de « troubles à l’ordre public et les comportements violents des supporters stéphanois à l’occasion des rencontres entre l’ASSE et un club avec lequel il existe une rivalité particulière ». En l’occurrence, le fort antagonisme entre les deux clubs, traduit à plusieurs reprises « par de graves affrontements nécessitant l’intervention des forces de l’ordre », a poussé le ministère à prendre pareille décision.

Les forces de l’ordre déjà mobilisées à Paris

Cet arrêté fait suite à celui déjà pris quelques jours plus tôt et interdisant le déplacement des supporters rennais à Nantes ce dimanche (17h), en raison là encore de l’antagonisme entre les deux clubs de l’ouest hexagonal. En plus du risque d’affrontements à Saint-Étienne, le ministère de l’Intérieur précise que de nombreuses forces de l’ordre seront déjà mobilisées par d’autres évènements ce week-end, notamment en Île-de-France pour la grande réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, plus de cinq ans après l’incendie ravageur d’avril 2019.

Aucun risque d’étincelle dans le Forez dimanche, donc.

