Un rapport détaille les sommes d’argent échangées entre le Barça et Negreira

Le FC Barcelone n’en a pas fini avec l’affaire Negreira.

De nouvelles informations ont été diffusées par le média espagnol La Razón, aggravant la situation judiciaire du club. Alors que les Catalans étaient suspectés d’avoir gentiment donné 7,5 millions d’euros à José María Enríquez Negreira – ancien vice-président de la Commission des arbitres entre 2001 et 2018 –, il semblerait que le chiffre exact dans cette affaire de pots-de-vin et de corruption s’élève à 8 389 599,73€, c’est-à-dire un million d’euros de plus que ce qui était su jusqu’ici.

3,2 millions évaporés

La justice espagnole a bien bossé : 162 pages de rapport d’enquête ont été écrites, détaillant exactement les méthodes employées pour faire sortir l’argent des caisses barcelonaises. L’entourage de Negreira et lui-même ont créé des sociétés interposées, dites « écrans », pour crédibiliser les transferts d’argent vers l’ancien vice-président de la commission arbitrale. Au total : 135 virements envoyés par le Barça, sans pouvoir estimer les transactions en espèce. L’instance de justice en charge de l’affaire a perdu le suivi de 3,2 millions d’euros dans l’ensemble de l’enquête, comme évaporés… Certains clubs du championnat se qualifieraient de « victimes » de la situation, notamment le Real Madrid et le FC Séville.

Peut-être que toute cette histoire n’est qu’une mise en scène pour produire une série Netflix et rembourser les dettes barcelonaises ?

Pronostic Real Betis Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga