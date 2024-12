Pronostic Real Betis Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Barça porté par son capitaine contre le Betis

Le Bétis traverse une période difficile avec quatre matchs sans victoire en championnat, dont deux défaites consécutives face à Valence (4-2) et la Real Sociedad (2-0). Cette série les relègue à une modeste 10ᵉ place en Liga, témoignant de leur saison en dents de scie. En parallèle, leur campagne en Ligue Conférence est également décevante, illustrée par une récente défaite contre Mladá Boleslav (2-1). L’équipe de Manuel Pellegrini doit composer en ce moment avec de nombreuses absences, notamment celles d’Isco, Fornals, William Carvalho, Marc Roca ou Bellerín. Malgré ces manques importants, les Sévillans pourront s’appuyer sur des jeunes prometteurs comme Ez Abde et Vitor Roque, qui apportent dynamisme et créativité à une équipe en quête de relance.

Le FC Barcelone a brillamment réagi en Liga en s’imposant largement à Majorque (1-5) mardi soir, mettant fin à une série de trois matchs sans victoire. Ce succès marque un tournant après les revers face à Las Palmas (1-2) et la Real Sociedad (1-0) avant la trêve. Le retour de Lamine Yamal en tant que titulaire a coïncidé avec cette victoire éclatante, le jeune prodige délivrant notamment une passe décisive somptueuse. Barcelone reste leader de LaLiga malgré l’absence de plusieurs cadres tels que Ter Stegen, Araujo, et Christensen. La soirée a surtout été marquée par la performance de Raphinha, auteur d’un doublé et véritable moteur de l’attaque blaugrana. Avec 11 buts et 6 passes décisives cette saison, l’ailier brésilien est en feu et semble prêt à guider son équipe vers un nouveau succès. Porté par un Raphinha en grande forme, le Barça a toutes les cartes pour continuer sur cette lancée.

