Pronostic Bétis FC Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Barcelone s’en sort chez le Betis

Le Betis Séville est une formation habituée à jouer les premiers rôles en Liga, notamment dans la course aux places européennes. Actuellement, la formation entraînée par Pellegrini se trouve en 7e position avec un seul point de retard sur le 6e, la Real Sociedad. Le Top 4 semble déjà à oublier puisqu’il est à 10 unités. Après avoir connu un bon passage, le club andalou a difficilement fini l’année avec 5 journées sans la moindre victoire. Finalement, le Betis a renoué avec le succès lors de la réception de Grenade (1-0) sur une réalisation d’Isco. Il est important de noter que la formation sévillane s’est fait sortir de la Coupe du Roi par Alaves et qu’elle a également connu un couac en Europa League puisqu’elle va devoir disputer les barrages de la Conference League. Ce dimanche, le Betis va tenter de se reprendre face au FC Barcelone.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Barcelone avait remporté le titre l’an passé mais semble condamné à voir le Real ou Girona décrocher les lauriers cette saison. En effet, le club catalan accuse 8 et 7 points de retard sur le duo de leaders. En plus de cet écart, le Barca semble loin du niveau de jeu escompté. La semaine passée, les Blaugranas se sont lourdement inclinés en finale de la Super Coupe d’Espagne face au Real Madrid (1-4). En milieu de semaine, les hommes de Xavi ont réagi en se qualifiant en quart de finale de la Coupe du Roi en battant le modeste Unionistas (1-3). Face à cet adversaire, les Barcelonais ont souffert puisqu’ils se sont retrouvés menés avant que Ferran Torres n’égalise et de voir le Barca faire la différence en seconde période. Pas au mieux, le Barca parvient tout de même à accrocher des résultats. Avec un Lewandowski qui retrouve de l’efficacité (3 buts sur ses 4 derniers matchs), le Barca devrait s’en sortir à Séville et s’imposer face au Betis.

► Le pari « Victoire FC Barcelone » est coté à 1,75 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 175€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Lewandowski buteur » est coté à 2,22 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 222€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Betis Séville – FC Barcelone :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Betis Séville FC Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Barça régale contre le Betis