David Alaba et Vinícius Júnior de retour à l’entraînement du Real Madrid

Pas tout à fait les mêmes délais de cicatrisation.

Le ciel s’éclaircit enfin pour l’international autrichien David Alaba, indisponible depuis près d’un an. Blessé face à Villarreal en décembre 2023 et victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, le défenseur madrilène a effectué ce vendredi son grand retour à l’entraînement collectif du Real Madrid, comme le révèlent les clichés postés par le club sur ses réseaux sociaux ce matin. Si sa convalescence a été plus longue qu’escomptée, Alaba a pris le temps de bien renforcer son genou avant de retrouver le chemin des terrains de Valdebebas.

Vinicius Junior 🇧🇷 et David Alaba 🇦🇹 sont de retour à l’entraînement avec le Real Madrid. 🤍🔙 📸 @realmadrid pic.twitter.com/9zs0urSQZP — Actu Foot (@ActuFoot_) December 6, 2024

Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le Real peut également compter sur le retour de son attaquant brésilien Vinícius Júnior, victime d’une lésion au biceps fémoral de la jambe droite face à Liverpool et dont le retour au terrain n’était pas espéré avant mi-décembre. Deux renforts de poids pour la Casa Blanca dans les prochaines semaines, car même Carlo Ancelotti a déjà écarté la possibilité d’un retour à la compétition dès ce samedi à Gérone.

Un nouveau genou, mais surtout une nouvelle coupe de veuch pour l’ami Alaba.

Une légende du Real Madrid appelle Kylian Mbappé à se calmer